Британська розвідка розповіла про важливу роль, яку відіграв корабель «Оленегорский горняк» для Чорноморського флоту РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що зазвичай цей корабель допомагав Чорноморського флоту з моменту російського вторгнення в Україну. Він часто перевозив військовий та цивільний трафік між Росією та окупованим Кримом, коли Керченський міст був пошкоджений внаслідок атак.

За даними розвідки, корабель «Оленегорский горняк» має вагу 3600 тонн і довжину 113 метрів. Він є найбільшим російським військовим судном, яке серйозно пошкодили чи знищили з часу затоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року.

Як пише розвідка Британії, це суттєвий удар для Чорноморського флоту, який раніше перемістив більшість своїх кораблів у Новоросійськ через високу загрозу Севастополю.

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п’ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з’явилась інформація, що було підбито десантний корабель «Оленегорский горняк». Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську.

Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у пятницю, 4 серпня, прокоментував вибухи в Новоросійську й зауважив, що це серйозний ляпас для російського керівництва.