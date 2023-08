Десантний корабель «Оленегорский горняк» додому не повернеться, — ВМС України про вибухи в Новоросійську Британська розвідка пояснила, чому РФ б’є по півдню України в основному дронами » Українські війська відмовляються від тактики США у контрнаступі, використовуючи іншу Українські збройні сили, значна частина яких пройшла навчання у країнах Заходу, відмовляються від тактики США у своєму контрнаступі. Про це The New York Times розповіли військові експерти. Як відомо, контрнаступ просувається повільно – українські війська наштовхуються на добре укріплені російські позиції, захищені мінними полями, обстрілами з гелікоптерів та артилерійським вогнем. Тож українські підрозділи зараз відмовляються від планів атакувати російські позиції в лоб, використовуючи складні західні маневри, і замість цього виснажують ворога артилерійськими й ракетними обстрілами Аналітики розповіли виданню, що західні союзники Києва наполягали на тому, щоб українські військові застосовували агресивнішу наступальну тактику — адже затяжний конфлікт ще більше виснажить українські запаси боєприпасів і зіграє на руку Росії. Але, отримавши лише кілька тижнів підготовки, українські війська повертаються до звичніших методів. “Проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців підготовки українські підрозділи зможуть воювати так, як воюють американські війська, очолюючи наступ на добре підготовлену російську оборону, замість того, щоб допомагати українцям воювати так, як вони вміють”, – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі. Деяке західне обладнання також виявилося неефективним. Західні бойові танки та бойові машини піхоти, надані Україні, не змогли прорватися через ряди російських мін на передовій, що сповільнило довгоочікуваний контрнаступ. Аналітики вважають, що Росія прагне затяжного конфлікту, який дав би їй змогу виснажити український опір і міжнародну підтримку України. Оснащені передовою американською зброєю і проголошені авангардом великого наступу, війська загрузли в густих російських мінних полях під постійним вогнем артилерії та гелікоптерів. Українські підрозділи губилися — один відклав нічну атаку до світанку, втративши свою перевагу, інший підрозділ діяв настільки погано, що командири взагалі відкликали його з поля бою. Зараз українські бригади, які пройшли західну підготовку, намагаються виправити ситуацію, кажуть американські офіційні особи та незалежні аналітики. Українське військове командування змінило тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіуса дії замість того, щоб занурюватися у мінні поля під вогнем. На півдні країни відбувається перекидання військ. Друга хвиля підготовлених на Заході сил здійснює переважно дрібномасштабні атаки, щоб прорвати російські лінії. Але перші результати, як зазначає видання, неоднозначні — хоча українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не досягли таких значних успіхів, як у стратегічно важливих містах Херсоні та Харкові минулої осені. Складна підготовка до західних маневрів дала українцям слабку втіху перед обличчям шквалу за шквалом російської артилерії. Рішення України змінити тактику є чітким сигналом того, що сподівання НАТО на значні успіхи українських формувань, що отримали нове озброєння, нову підготовку і вливання артилерійських боєприпасів, не виправдалися, принаймні, наразі, пише The New York Times. Це ставить питання про якість підготовки, яку українці отримали від Заходу, і про те, чи допомогло озброєння вартістю в десятки мільярдів доларів, зокрема майже 44 мільярди доларів від адміністрації Байдена, перетворити українську армію на бойову силу стандартів НАТО. “Сам контрнаступ не провалився; він триватиме ще кілька місяців до осені. Можливо, проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців підготовки українські підрозділи зможуть воювати так, як воюють американські війська, очоливши наступ на добре підготовлену російську оборону, замість того, щоб допомагати українцям воювати так, як вони вміють “, – зазначає Кофман. Американські офіційні особи стурбовані тим, що повернення України до старої тактики може призвести до того, що вона буде наввипередки витрачати дорогоцінні запаси боєприпасів, що може зіграти на руку тактиці Кремлі й поставити Україну у невигідне становище у війні на виснаження. Західні чиновники відстоювали підхід швидкого наступу як ефективніший, ніж дорога стратегія виснаження російських військ шляхом виснаження, що загрожує виснаженням запасів боєприпасів в Україні. Значна частина навчань була присвячена навчанню українських військ переходити в наступ, а не залишатися в обороні. Роками українські війська відпрацьовували оборонну тактику, коли підтримувані Росією сепаратисти здійснювали напади на сході України. Коли торік Москва розпочала повномасштабне вторгнення, українські війська перейшли до оборонних дій, не дозволивши Росії здобути швидку перемогу, на яку вона розраховувала. Зусилля, спрямовані на повернення власної території, “вимагають від них боротися різними способами”, – заявив минулого місяця Колін Кал, який нещодавно пішов у відставку з посади найвищого політичного посадовця у Пентагоні. Водночас підготовлені на Заході українські бригади отримали лише чотири-шість тижнів загальновійськової підготовки, а на початку контрнаступу на початку червня підрозділи припустилися кількох помилок, які відкинули їх назад, за словами американських чиновників і аналітиків, які нещодавно відвідали лінію фронту і поспілкувалися з українськими солдатами та командирами. Деякі підрозділи не змогли пройти розчищеними шляхами й натрапили на міни. Коли один з підрозділів затримався з нічною атакою, артилерійський обстріл, що прикривав його просування, розпочався, як і було заплановано, що сповістило росіян. За даними американських і європейських офіційних осіб, протягом перших двох тижнів контрнаступу було пошкоджено або знищено до 20 відсотків озброєння, яке Україна відрядила на поле бою. Серед втрат були деякі з грізних західних бойових машин — танки та бронетранспортери, на які українці розраховували, щоб дати відсіч росіянам. Військові експерти зазначають, що вперше застосовувати нову тактику завжди буде складно, насамперед з огляду на те, що російська відповідь полягала в тому, щоб зайняти оборонну позицію і вести масований артилерійський вогонь. “Їм віддали надскладний наказ”, – сказав Роб Лі, російський військовий фахівець з Інституту зовнішньополітичних досліджень у Філадельфії й колишній офіцер морської піхоти США, який також побував на передовій. “У них був короткий проміжок часу для тренувань на новій техніці та розвитку згуртованості підрозділу, а потім їх кинули в одну з найскладніших бойових ситуацій. Вони були поставлені в неймовірно важке становище”. Втім, Україна цілком може повернутися до американського способу ведення війни, якщо прорветься крізь укопану російську оборону, кажуть деякі військові експерти. Але наступати важче, ніж оборонятися, як Росія продемонструвала торік, коли відмовилася від своїх початкових планів наступу на Київ. “Я не думаю, що вони відмовляються від тактики загальновійськових операцій. Якщо вони прорвуться через першу, другу або третю лінію оборони, я думаю, ви побачите визначення загальновійськових сил”, – сказав в інтерв’ю колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. Виступаючи на Аспенському форумі з безпеки, Джейк Салліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, сказав: “Україна має значну кількість бойової потужності, яку вона ще не задіяла в бою, і вона намагається вибрати момент, щоб залучити цю бойову потужність в бою, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою”. Цей момент, схоже, настав минулого тижня, коли Україна значно посилила свій контрнаступ двома напрямками на південь, очевидно, спрямованими на міста в Запорізькій області: Мелітополь, поблизу Азовського моря, і Бердянськ, на схід від Азовського узбережжя. В обох випадках українці просунулися лише на кілька миль і мають пройти ще десятки. Але аналітики сумніваються, що ця друга хвиля, яка спирається на атаки менших підрозділів, створить достатньо бойової потужності та імпульсу, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону. Джан Лука Каповін і Александр Стронелл, аналітики британської розвідувально-аналітичної компанії Janes, вважають, що стратегія атаки невеликими підрозділами “з великою ймовірністю призведе до масових жертв, втрати техніки й мінімальних територіальних здобутків” для України. Американські офіційні особи, однак, заявили, що різке зростання українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли українці розчищали шляхи через деякі російські оборонні споруди й починали виснажувати російські війська та артилерію. Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні деталі й оцінки розвідки, сказав, що позиції російських військ було “розтягнуто”, через що ті все ще відчувають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням. З цим погодився генерал Брідлав погодився з ним і сказав, що все ще очікує, що український контрнаступ поставить Росію у невигідне становище. “Українці зараз перебувають на тому етапі, коли вони розуміють, як вони хочуть застосувати свої сили”, – сказав він. “І ми починаємо бачити, як росіяни відступають”, – підсумував він.