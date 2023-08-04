Шмигаль: Україна витрачає 100% податків громадян та бізнесу на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони

Про це він поінформував на засіданні уряду у п’ятницю, 4 серпня.

Зазначається, що у бюджеті передбачено 1 трильйон 800 мільярдів гривень на потреби оборонців України. Ця сума ще може змінитися.

«Ці кошти – майже 2 трлн грн – це наші бюджетні видатки на війну. Але окрім них є ще військова допомога союзників та донати благодійників.Ми вдячні кожному і кожній, хто допомагає нашим Силам безпеки й оборони. Хто підтримує, сплачує податки, працює задля нашої перемоги», — йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що інші статті видатків бюджету фінансуються, зокрема, коштом міжнародних партнерів та донорів.