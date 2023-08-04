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Путін хоче дотягнути війну до виборів у США, щоб лишити Україну без підтримки, — CNN

путін, путлер
Посадовці США та країн Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може дотягти війну до президентських виборів у США у 2024 році

Про це пише CNN.

«Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент РФ Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни проти України, сподіваючись, що програш президента Джо Байдена наступного року змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Москви на переговорах», — йдеться у повідомленні.

Один з американських чиновників заявив, що у них «немає сумнівів» у тому, що Путін «намагається протриматися» до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, сказало: «Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери. І хоча ми не бачили нічого прямого щодо цього, я вважаю, що усі так думають».

Європейський дипломат вважає, що спроба Росії перескочити війну в Україні до виборів у США «є саме планом Путіна».

4 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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