Латвія попросить тисячі російських громадян залишити країну

Управління у справах громадянства та міграції Латвії попросить 6 тисяч російських громадян залишити країну − листи з відповідним проханням надішлють у вересні — «Європейська правда» з посиланням на LSM

Йдеться про тих, хто навіть не спробував пройти перевірку на отримання статусу постійного жителя ЄС.

Пряма мова голови Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмарса Лідаки: «Десь 5-6 тисяч, за моїми прогнозами. Це люди, які не виявили жодного бажання – ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то PMLP просто повинне висилати вимогу покинути країну протягом 3 місяців».

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що такі листи готують. За попередніми підрахунками, адресатів може бути близько 6 тисяч.

Пряма мова заступника держсекретаря МВС Вілніса Вітоліньша: «Якщо у людини немає прав перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де у людини є право на перебування. Час для виїзду – три місяці. Він дається для того, щоб людина могла виїхати без поспіху.

Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і, відповідно, нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати».