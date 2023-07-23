Україна буде використовувати F-16 таким чином, що ми здивуємося, — пілот зі США

Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.

Він взяв за приклад мету — знищити всі російські танки в Україні.

«F-16 може бути не найкращим вибором для цієї конкретної задачі. Коли ви подивитесь на тактичні проблеми такої операції, то — основне це змусити ворога відступати, правильно? І якщо ви використовуєте піхотні сили, без повітряного панування, то так і потрібно робити, якщо такі можливості є», — сказав Грінбург.

Пілот розповів, як союзники по НАТО використовують повітряну підтримку.

«Якщо є можливість і це безпечно і не надто близько до своїх військ, то це передбачає також і хоч локальний контроль повітряного простору, бо потрібно достатньо свободи дій, щоб знайти такі невеликі мобільні цілі, як танки. Це не просто і не проста задача для навіть такої зброї. Чим менша і мобільніша ціль, тим ближче потрібно до неї підібратись. Якщо ти використаєш зброю з далекої відстані, базуючись на тому, де танки були кілька годин тому, вони просто вже можуть перебувати в іншому місці. Є зброя, яка просто падає і вибухає, є інші варіанти, але треба оцінювати як правильно вирішувати ці проблеми», — додав він.

Грінбург додав, що така операція може бути виконана F-16, але це може бути і не найкращий вибір в конкретному місці.

«Це те, чим займаються під час планування операцій, — оцінка можливостей і засобів, зброї, аби досягти мети на полі бою. Ми не знаємо, як вони будуть використовувати F-16, речі, які ми уявляємо, відрізняються навіть від того як їх уявляють пілоти, що ґрунтуються на досвіді участі в бойових діях, чи на фільмах, історичних книжках. Я впевнений, що Україна буде використовувати F-16 таким чином, що точно нас здивують. Це включає і правильне використання літака, і його шлях до поля бою, і появу в необхідному місці», — підсумував пілот.