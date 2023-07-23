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США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Сполучені Штати мають обмежену кількість тактичних ракет ATACMS на військових складах, тому Адміністрація виступає проти передачі їх України

Про це інформує Washington Post.

Зазначають, що арсенал ATACMS в американській армії не поповнювали певний час. Наразі військові США очікують, що візьмуть не озброєння наступне покоління тактичних ракет Prism.

«Обмежена кількість ATACMS — найбільше занепокоєння американських військових. Хоча точна їх кількість в арсеналі США засекречена, Lockheed Martin за весь час виготовив близько 4000 ракет, багато з яких було використано армією США в боях, навчання чи випробовуваннях», — пише видання.

Водночас у матеріалі зазначають, що упродовж минулого року десятиріччя близько 900 ракет було продано іноземним союзникам і партнерам. Так 211 продали після початку війни в Україні.

Також WP повідомляє, що Київ направив до США запит на надання кількох сотень ATACMS. Утім у Пентагоні зазначили, що Україна має більш нагальні потреби, ніж отримання цих ракет.

«Пентагон переконаний, що у Києва є більш нагальні потреби, ніж ATACMS, й переймається, що передача Україні цієї зброї у кількості, достатній для здійснення впливу на полі бою, суттєво знизить готовність США до інших можливих конфліктів», — зазначили в матеріалі.

23 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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