США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Про це інформує Washington Post.

Зазначають, що арсенал ATACMS в американській армії не поповнювали певний час. Наразі військові США очікують, що візьмуть не озброєння наступне покоління тактичних ракет Prism.

«Обмежена кількість ATACMS — найбільше занепокоєння американських військових. Хоча точна їх кількість в арсеналі США засекречена, Lockheed Martin за весь час виготовив близько 4000 ракет, багато з яких було використано армією США в боях, навчання чи випробовуваннях», — пише видання.

Водночас у матеріалі зазначають, що упродовж минулого року десятиріччя близько 900 ракет було продано іноземним союзникам і партнерам. Так 211 продали після початку війни в Україні.

Також WP повідомляє, що Київ направив до США запит на надання кількох сотень ATACMS. Утім у Пентагоні зазначили, що Україна має більш нагальні потреби, ніж отримання цих ракет.

«Пентагон переконаний, що у Києва є більш нагальні потреби, ніж ATACMS, й переймається, що передача Україні цієї зброї у кількості, достатній для здійснення впливу на полі бою, суттєво знизить готовність США до інших можливих конфліктів», — зазначили в матеріалі.