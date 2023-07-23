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Росія втратила за добу в Україні 630 військових

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 23 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 241 960 (+630)  солдатів
  • танків ‒ 4151 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒  8105 (+9)
  • артилерійських систем – 4658 (+29)
  • РСЗВ – 697 (+0)
  • засобів ППО ‒ 451 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14)
  • крилатих ракет ‒ 1298 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 696 (+5)

Остаточні дані уточнюють.

23 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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