Росія втратила за добу в Україні 630 військових

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 23 липня 2023 року країна-агресорка втратила:
- особового складу ‒ близько 241 960 (+630) солдатів
- танків ‒ 4151 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9)
- артилерійських систем – 4658 (+29)
- РСЗВ – 697 (+0)
- засобів ППО ‒ 451 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14)
- крилатих ракет ‒ 1298 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13)
- спеціальної техніки ‒ 696 (+5)
Остаточні дані уточнюють.
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