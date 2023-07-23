МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю Тушваньош США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні » Росія втратила за добу в Україні 630 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 241 960 військових. 23 липня на 5 напрямках фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень між Силами оборони України та ворожим військом Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 23 липня 2023 року країна-агресорка втратила: особового складу ‒ близько 241 960 (+630) солдатів

танків ‒ 4151 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 8105 (+9)

артилерійських систем – 4658 (+29)

РСЗВ – 697 (+0)

засобів ППО ‒ 451 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14)

крилатих ракет ‒ 1298 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13)

спеціальної техніки ‒ 696 (+5) Остаточні дані уточнюють.