Поблизу Бахмута ЗСУ обстріляли авто з депутатом Держдуми Бородаєм

Про це ввечері 22 липня 2023 року повідомила російська служба «Радіо Свобода».

Як уточнює своєю чергою очолювана Бородаєм «Спілка добровольців Донбасса» (СДД), той знаходиться на російських позиціях в статусі «командира розвідувально-штурмової бригади» СДД. За оприлюдненими 22 липня даними організації, авто Бородая у п’ятницю, 21 липня, потрапило під український обстріл при виїзді з «позицій, що знаходяться на південному фланзі Бахмутського угруповання».

«Коригування ударів велося з БПЛА — і після третього прильоту автомобіль комбрига був зрешечений уламками. Вибух був «у спину» машини», — зазначається у повідомленні СДД.

Як повідомляється, двоє російських офіцерів штабу бригади, які перебували на задньому сидінні авто, отримали поранення. Водій та комбриг, як стверджується, не постраждали — бронежилети та спинки сидінь «не пропустили» уламки.