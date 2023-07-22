Російська ядерна зброя вже у Білорусі – США

Розвідка Сполучених Штатів Америки не має сумнів в заяві російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

Минулого місяця на Петербурзькому міжнародному економічному форумі диктатор заявив про те, що “перші ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі”. Також він додав, що вони були там розміщені нібито для “стримування”.

Згідно з даними Федерації американських вчених, Росія має близько 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, в тому числі близько 1 900 тактичних ядерних боєзарядів.

Під час розмови з журналістами високопоставлені чиновники розвідки заявили, що не мають “жодних підстав сумніватися” в слова Путіна.

“Чиновники не стали розголошувати, чому вони так вважають. Вони визнали, що американській розвідці важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків”, – пише видання.

Як зазначає CNN, на Заході на початку місяця сумнівались в тому, що Білорусь завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Водночас інші джерела повідомили, що у країні є різні об’єкти ще з радянських часів, на яких цілком можливо розмістити деяку частину ТЯЗ.

Також минулого тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що “Путін не завжди бреше” й додав, що його країна “бачила ознаки” переміщення ядерної зброї.

“Я скажу, що ми продовжуємо активно стежити за повідомленнями про російсько-білоруську домовленість, щоб гарантувати, що Росія збереже контроль над своєю зброєю в разі її розгортання в Білорусі і виконає свої зобов’язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми будемо уважно стежити за будь-якими відхиленнями з боку Росії”, – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Водночас в розвідці не вірять в те, що Олександр Лукашенко матиме якийсь контроль над ядерним арсеналом і ймовірно він повністю контролюватиметься лише Росією.

“Представники Міністерства оборони також заявили, що вони не вважають, що переміщення зброї до Білорусі змінить глобальний ядерний ландшафт або збільшить ризик ядерного інциденту, оскільки зброя буде зберігатися, а не передислокована, і контролюватиметься російськими військами”, – додає видання.

Як відзначив Міллер, США не планують коригувати розташування власної ядерної позиції та не бачать ознак того, що Росія може застосувати снаряди.