Після атак на порти Півдня РФ переключилася на агропідприємства регіону

Нічна атака РФ знищила 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю на Одещині.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку», – зазначив він.

Після атак на портову інфраструктуру російські війська переключилися на аграрні підприємства регіону.

«Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури [ворог] переключився на аграрні підприємства регіону», — наголосив очільник ОВА.

Окупанти намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Вони спрямовували ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту.