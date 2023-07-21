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Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з танками

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Німеччини.

Так, Україна отримає:

  • 10 танків Leopard 1А5;
  • 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
  • 1035 155-мм артснарядів і димових боєприпасів;
  • мостову систему та 12 причепів;
  • 10 радарів;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 100 тис. аптечок.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

З останнього, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

21 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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