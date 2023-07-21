Китай надає РФ підтримку у війні — Франція

Франції відомі факти, що можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України — CNN, яка посилається на коментарі радника президента Франції Еммануель Бонн на Аспенському безпековому форумі

Кореспондент CNN запитав Бонна, чи Захід має якісь докази того, що Китай передає Росії військову допомогу для війни проти України.

«Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми хотіли би, щоб вони не робили», – відповів Бонн.

На уточнювальне запитання, чи йдеться про зброю, радник сказав, що відомі факти «масштабного постачання військових спроможностей».

Згодом французькі посадовці уточнили, що Бонн мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну військову допомогу, як шоломи та броня.

На додаткове питання про те, що союзники хотіли б, щоб Китай не робив, радник сказав, що це і військова, і економічна допомога Росії.