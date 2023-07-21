Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

«Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту», — написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА на час воєнного стану (законопроєкти №9275 та №9276).