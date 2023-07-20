В Україні новий рекорд споживання електроенергії Комітет ВР підтримав закон про англійську мову, вилучивши норми про кіно і телебачення » ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси – WP Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси, повідомив неназваний український чиновник The Washington Post «Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ». Український чиновник повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух українських сил, що намагаються повернути собі територію.