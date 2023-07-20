Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова » Ворог намагався відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку, але безрезультатно Ворог здійснив невдалі спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Своєю чергою на Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається не допустити просування наших військ Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 липня. Авіація ЗСУ за день завдала 7 авіаударів по районах зосередження ворога Також, нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога. За день росіяни завдали 40 авіаударів та здійснили 46 обстрілів з РСЗВ по території України Окрім того, протягом доби окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування “Калібр”, 5 крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К”, 4 крилаті ракети Х-22, 7 крилатих ракет “Онікс” та 19 ударних БпЛА типу “Shahed”. Протиповітряною обороною ЗСУ було знищено 2 крилаті ракети “Калібр”, 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К” та 13 ударних БпЛА типу “Shahed”. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Своєю чергою на інших напрямках ситуація така: На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Кислівка, Роздолівка Донецької області.

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Кислівка, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку , під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області. На Авдіївському напрямку , під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка на Донеччині.

наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка на Донеччині. На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Благодатне та Одрадне Донецької області.

противник завдав авіаційного удару в районі Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Благодатне та Одрадне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Запорізької області; Понятівка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.