Японский Холокост Biden uses clips of Marjorie Taylor Greene speech for new campaign ad » Вчені вперше отримали докази існування планет на одній орбіті Науковці отримали перші докази існування двох планет, що перебувають на етапі формування, на одній орбіті. Вони знаходяться у невеликій планетарній системі за 370 світлових років від Землі. Про це повідомляє ScienceAlert. Планети зі спільною орбітою називають троянськими. «Два десятиліття тому теоретично передбачали, що пари планет однакової маси можуть обертатися на одній орбіті навколо своєї зірки. Вперше ми знайшли докази на підтвердження цієї теорії», – каже астрофізикиня з Центру астробіології в Іспанії Ольга Балсалобре-Руза. Нове відкриття науковців. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al «Два десятиліття тому теоретично передбачали, що пари планет однакової маси можуть обертатися на одній орбіті навколо своєї зірки. Вперше ми знайшли докази на підтвердження цієї теорії», – каже астрофізикиня з Центру астробіології в Іспанії Ольга Балсалобре-Руза. Система має назву PDS-70. Саме тут вчені вперше змогли зробити прямі зображення не лише однієї, а двох екзопланет у процесі формування (PDS-70b і PDS-70c). На фото можна побачити пляму, що тьмяніша за екзопланету. Її маса приблизно вдвічі перевищує масу Місяця. Хоч ця пляма поки що не є планетою, дослідники висловлюють захват від її розташування. Вона знаходиться в точці Лагранжа. Кожна система двох тіл має п’ять таких точок. Це «кишені» простору, де відбувається гравітаційна взаємодія. Виявлена вченими пляма в точці Лагранжа. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al «Хто б міг уявити два світи, в яких однакова тривалість року та умови життя. Наша робота є першим доказом того, що такий світ може існувати. Ми можемо уявити, що планета розділяє орбіту з тисячами астероїдів, як у випадку з Юпітером, але мене вражає, що планети можуть мати одну орбіту», – каже Бальсабре-Руза. За словами науковців, наразі їхнє відкриття, ймовірно, є густою хмарою пилу і лише частиною планети. Воно може допомогти зрозуміти процес утворення троянських планет та планетних систем.