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В Україні новий рекорд споживання електроенергії

НЕК «Укренерго» о 21:40 в середу, 19 липня, зафіксувало новий літній рекорд споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою», – зазначили в «Укренерго».

Пік споживання знову повернувся на вечірні години — з 21.00 до 22.00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Відтак, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.

Для того, аби покрити стрімко зростаюче споживання «Укренерго» доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр залучає всі наявні в енергосистемі діючі електростанції, але їхній обсяг суттєво обмежений.

Також ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Тому, зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання ввечері, електроенергією необхідно користуватися економно.

Зокрема, з 16:00 до 23:00 споживачів просять:

  • охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
  • вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
  • перенести користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
  • вимикати світло, коли виходите з приміщення.
20 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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