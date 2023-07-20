В Україні новий рекорд споживання електроенергії

НЕК «Укренерго» о 21:40 в середу, 19 липня, зафіксувало новий літній рекорд споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня. І це попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою», – зазначили в «Укренерго».

Пік споживання знову повернувся на вечірні години — з 21.00 до 22.00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Відтак, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.

Для того, аби покрити стрімко зростаюче споживання «Укренерго» доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр залучає всі наявні в енергосистемі діючі електростанції, але їхній обсяг суттєво обмежений.

Також ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Тому, зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання ввечері, електроенергією необхідно користуватися економно.

Зокрема, з 16:00 до 23:00 споживачів просять: