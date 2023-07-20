Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів ЗСУ тримають Куп’янський напрямок » Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей Уночі 20 липня російські війська здійснили атаки на Одесу та Миколаїв, випустивши 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона зуміла знищити 18 з них, використовуючи Повітряні сили Збройних Сил України. Усього російські збройні формування випустили 38 боєприпасів, включаючи: 7 крилатих ракет типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у Криму;

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22, які були запущені з восьми літаків Ту-22МЗ над Чорним морем;

3 крилаті ракети морського базування «Калібр», ймовірно здійснені з підводного човна, також у Чорному морі;

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму;

19 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131, які були направлені з двох напрямків: південного – з Чауда (Крим) та північно-східного – з Курська. За інформацією, наданою українськими захисниками, було успішно знищено 18 повітряних цілей, зокрема 2 крилаті ракети «Калібр», 3 ракети «Іскандер» та 13 ударних БПЛА типу «Шахед».