Україна буде атакувати всі кораблі, які прямують в російські порти

Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть в порти Російської Федерації або окуповані українські порти, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Відповідна заява Міноборони оприлюднена 20 липня, о 15-00.

«З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками», — йдеться в заяві.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

«Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена», — наголошується в заяві.

«Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво», — попереджає Міноборони.

«»Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі», — йдеться також в заяві.

Наголошується, що Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

«Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки», — йдеться в заяві.