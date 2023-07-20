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Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Після прохання мільярдера і засновника Virgin Group Річарда Бренсона Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова із свого санкційного списку — документ британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій (OFSI)

У документі сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника «Тінькофф банку», 24 березня 2022 року.

Тіньков офіційно звертався до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд помилково вважав його одним з таких людей.

20 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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