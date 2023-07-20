Магазин багажников Thule для вашего автомобиля — лучшее решение



В летний сезон, когда мы едем на курорт или просто переезжаем на новое место, наши вещи в автомобиле занимают много пространства. Особенно когда у вас автомобиль з недостаточно большим багажником становится актуальным бокс на крышу, который надежно закрывается и вмещает столько же вещей по объему как и внутреннее багажное отделение автомобиля. Отличный выбор, это надежный и проверенный временем Thule багажник на ваш автомобиль, который будет служить долго. Приобретая багажник или корзину на крышу на свой автомобиль в специализированном магазине, вы получаете ряд преимуществ. В первую очередь вы общаетесь со специалистами, которые имею т опыт в обслуживании такого грузового оборудования. Во-вторых, здесь отличны выбор и идеальное обслуживание с соблюдением всех гарантий. А оптому — обращайтесь в специализированный магазин «Автобагажник», официальный дилер THULE в Украине.

Какие бывают багажники для автомобилей и их специализация

Багажники для автомобилей представляют разнообразные варианты, в зависимости от потребностей владельца. Вот несколько примеров:

Жесткие боксы на крыше, оборудованные замками, предоставляют защищенное пространство для хранения вещей во время путешествий. Экспедиционные багажники или корзины на крыше, чаще всего используемые на внедорожниках, позволяют перевозить объемный груз и оборудование для активного отдыха. Поперечные багажники (поперечные дуги) являются базой для дополнительного оборудования, такого как боксы для хранения, держатели для велосипедов, каяков и т.д., а также для перевозки грузовых нагрузок. Багажники на фаркопе могут быть специальными креплениями для велосипедов или боксами, предназначенными для перевозки вещей и сумок. Поперечные рейлинги — это аналог поперечных багажников, состоящих из двух поперечин с креплениями, которые соответствуют конкретной модели автомобиля и типу крыши.

По сути, багажник — это дополнительное оборудование на автомобиле, которое предназначено для перевозки различных предметов, облегчая жизнь владельцам, которые нуждаются в дополнительном пространстве для инвентаря и грузов.

На какие автомобили какой багажник — попробуем разобраться.

В зависимости от ваших целейи типа автомобиля лучше вибрать определенныйтип и определенную модель дополнительного багажника. А модна и просто — установить поперечный багажник на крышу, который во многом универсален.

Багажник на крышу:

Багажник на крыше автомобиля является незаменимым средством для создания дополнительного пространства для перевозки грузов и оборудования. Он предоставляет возможность увеличить объем перевозимых вещей, особенно во время длительных поездок или активного отдыха. Благодаря различным интерпретациям и терминам, багажник на крыше может представлять собой жесткий бокс с замками для безопасной перевозки ценных вещей, экспедиционную корзину для перевозки объемного снаряжения на джипах и внедорожниках, или поперечные рейлинги, которые служат базой для установки различных дополнений, таких как велокрепления, каякодержатели и многое другое. Багажник на крыше предоставляет свободу выбора и удобство для тех, кто нуждается в дополнительном пространстве на своем автомобиле.

Поперечные рейлинги на крышу (поперечный багажник):

Поперечные рейлинги, также известные как поперечные дуги, являются надежными и удобными аксессуарами, предназначенными для установки на крышу автомобиля с помощью бренда Thule. Они обеспечивают прочное основание для установки различных багажных систем, велокреплений или каякодержателей, что позволяет водителям легко и безопасно перевозить грузы и спортивное снаряжение на крыше автомобиля. Поперечные рейлинги, изготовленные Thule, обладают высокой надежностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Кроме того, они спроектированы таким образом, чтобы минимизировать шум и сопротивление воздуха при движении автомобиля, обеспечивая более комфортное вождение.

Багажник (поперечины с креплениями) на рейлинги:

Этот тип багажника является самым распространенным и широко используется на кроссоверах и универсалах, на которых установлены продольные рейлинги на крыше. Он представляет собой комплект поперечных дуг или стоек, устанавливаемых как багажник на крышу на рейлинги и предоставляющих основу для установки различных багажных систем, велокреплений и других аксессуаров. Существуют два варианта поперечных рейлингов:

a. Стандартные рейлинги (или высокие рейлинги с просветом) — это классический вариант, представляющий собой отдельные поперечины с просветом над крышей автомобиля.

b. Интегрированные рейлинги — они более эстетичны и интегрированы в крышу автомобиля, что создает плавный и стильный внешний вид.

Багажник на гладкую крышу автомобиля (поперечины на крышу автомобиля без рейлингов):

Этот тип багажника предназначен для автомобилей без заводских продольных рейлингов на крыше, таких как седаны, хэтчбеки или кроссоверы. В данном случае поперечный багажник устанавливается с помощью специальных захватов (упоров) и крючков, которые крепятся в дверные проемы автомобиля, обеспечивая надежное крепление на гладкой поверхности крыши. Этот вариант позволяет водителям без рейлингов на крыше автомобиля также использовать дополнительное пространство для перевозки грузов или оборудования, обеспечивая удобство и функциональность при путешествиях.

В любом случае, обращайтесь в специализированный магазин «Автобагажник», где опытные профессионалы помогут вам решить любую задачу.