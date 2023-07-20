Автора музики до «Венздей» та «Бетмена» Ельфмана звинуватили у сексуальних домаганнях

Про це пише Variety з посиланням на розслідування Rolling Stone.

У 2017 році 70-річного американського композитора Денні Ельфмана, відомого створенням музики до анімаційного серіалу «Сімпсони», фільмів «Люди в чорному», «Людина-павук», «Едвард Руки-ножиці», «50 відтінків сірого» і нещодавнього хіта Netflix «Венздей» звинуватили у сексуальних домаганнях. Тоді між обвинувачкою та композитором була укладена мирова угода на $830 тис. про нерозголошення справи. Нині піаністка та композиторка Номі Абаді, номінована на премію «Греммі» у 2015 та 2016 роках, знову звернулась до суду.

Як зазначається у поліцейському звіті, який Абаді подала в поліцію Лос-Анджелеса в листопаді 2017 року, Ельфман кілька разів оголювався та мастурбував у неї на очах. У матеріалі Rolling Stone стверджується, що поліція класифікувала звинувачення як «непристойне оголення».

Ельфман заперечив усі звинувачення в неналежній поведінці в заяві для Rolling Stone, заявивши, що він не оголювався і не мастурбував перед Абаді. Він описав їхні стосунки як платонічні і стверджує, що «Абаді намагалася романтично переслідувати його і помстилася після того, як він відкинув її залицяння».

У статті Rolling Stone також стверджується, що Ельфман змусив Абаді зробити оголену фотосесію, заявивши, що це буде «художня зйомка». Сам композитор це заперечує. Також Денні подарував Абаді склянку з рідиною, яку, як стверджувала Абаді, сам Ельфман назвав спермою. В електронному листі, який Ельфман нібито надіслав Абаді, містилось фото з підписом: «Щоб розбудити твою «уяву».

Представник голлівудського композитора сказав виданню, що Ельфман «ніколи не стверджував, що це сперма», і класифікував електронний лист як «провокаційне гасло, яке мало бути жартом», повідомивши, що речовина насправді була зволожувальним кремом Cetaphil.

«Як відповісти на настільки серйозні звинувачення, що невинуватість не є дійсним захистом? Болісно думати, що 50-річна кар’єра може бути знищена в одному циклі новин в результаті злісних і абсолютно неправдивих звинувачень у сексуальних домаганнях», – сказав Ельфман.

Він заявив, що звинувачення Абаді «просто не відповідають дійсності».

«Я дозволив комусь наблизитися до себе, не знаючи, що був її «коханням дитинства» і що її наміром було розірвати мій шлюб і замінити мою дружину. Коли ця людина зрозуміла, що я хочу триматись від неї подалі, вона дала зрозуміти, що я заплачу за те, що їй відмовив. Я дозволив, щоб необдумана дружба мала далекосяжні наслідки, і ця помилка в судженні є виключно моєю провиною. Я не зробив нічого непристойного чи поганого, і мої адвокати готові навести істотні докази, що ці звинувачення брехливі. Це останнє, що я скажу на цю тему», — додав композитор.

Прессекретар Ельфмана уточнив, що «випадки взаємодії Ельфмана та Абаді, які не включали сексуальний контакт, були повністю за згодою». Зараз речник композитора засмучений, що ця справа спливла назовні через 6 років, коли закінчились виплати Абаді.

Натомість друг піаністки стверджує, що вона погодилась на мирову угоду, адже розуміла, що «її кар’єра закінчиться, якщо вона скаже, що Ельфман — погань».

19 липня 2023 року Абаді подала скаргу проти Ельфман до будівлі вищого суду Лос-Анджелеса. Вона заявила, що композитор порушив контракт та не сплатив повну суму її компенсації. Видання Rolling Stone повідомляє, що «на основі даних багатьох джерел і документів відомо, що суперечка стосується претензій щодо сексуальних домагань».

Джерело, близьке до Абаді, підтвердило Variety, що основні звинувачення стосуються сексуальних домагань.

«Ви не платитимете $830 тис. за несуттєву проблему», — сказав інсайдер.

Прессекретар Ельфмана додав: «Хоча ми не можемо коментувати позов, який ми не отримали, той факт, що він потрапив у ЗМІ до того, як опинився у нас, показує, що це ще один трюк у багаторічній кампанії з вимагання грошей від пана Ельфмана та його родини. Звинувачення безпідставні».