 
«  
  »

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів

Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 20.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 240 010 (+530)  солдатів
  • танків ‒ 4129 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒  8065 (+6)
  • артилерійських систем – 4592 (+19)
  • РСЗВ – 692 (+3)
  • засобів ППО ‒ 433 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33)
  • крилатих ракет ‒ 1293 (+14)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од
  • спеціальної техніки ‒ 685 (+2)

Остаточні дані уточнюють.

20 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  