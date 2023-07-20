Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів

Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року країна-агресорка втратила:
- особового складу ‒ близько 240 010 (+530) солдатів
- танків ‒ 4129 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6)
- артилерійських систем – 4592 (+19)
- РСЗВ – 692 (+3)
- засобів ППО ‒ 433 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33)
- крилатих ракет ‒ 1293 (+14)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од
- спеціальної техніки ‒ 685 (+2)
Остаточні дані уточнюють.
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