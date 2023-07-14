Сенцову і Забужко вручили відзнаки французького ордену Почесного легіону

Про це він повідомив у Twitter.

«У цей Національний день 14 липня я мав би велику честь вручити від імені президента Емманюеля Макрона орден Почесного легіону двом видатним українцям — письменниці Оксані Забужко та режисерові Олегу Сенцову, постраждалому внаслідок бойових дій минулих вихідних», — написав він.

Посол Франції в Україні також опублікував відео з привітаннями.

«Їх імена добре відомі у Франції та Європі, вони обидва нині борються за волю та незалежність України. Пані Забужко — на літературному фронті, а пан Сенцов — на полі бою. Хочу передати їм обом мої найщиріші та найпалкіші вітання», — сказав Етьєн де Понсен.

Він зазначив, що відомі українці отримали нагороди від Франції у день Національного свята у «знаковому місці української культури та мистецтва» в садах Софіївського собору.