Самые масштабные крушения поездов в Индии

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Индия известна развитой железнодорожной системой и огромным числом аварий. Последняя катастрофа произошла в стране в начале июня: более 280 человек погибли в результате столкновения трех поездов в штате Одиша на востоке Индии. После несчастного случая полиция возбудила уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, трагедия произошла из-за сбоя системы электронной блокировки, однако критики обвиняют правительство в попытке переложить вину за аварию.

Этот инцидент в очередной раз напомнил о проблемах одной из самых оживленных железнодорожных систем мира, которые уже не раз становились причиной потерь в бесчисленных семьях. Повторяющиеся катастрофы указывают на острую необходимость постоянных усилий по повышению мер безопасности на обширной железнодорожной сети страны.

В последние годы Индия меняет многие стратегии в различных областях, от национальной политики в области образования до новых правил регулирования онлайн-казино. Однако несмотря на то, что правительство явно заинтересовано в улучшении жизни своих граждан, авария подчеркнула необходимость дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры и инвестиций в надежные системы сигнализации, регулярные проверки путей, эффективные протоколы связи и комплексные программы обучения персонала.

В этой статье мы расскажем о самых страшных железнодорожных авариях в Индии, их последствиях и важности улучшения мер безопасности на путях.

Крушение поезда в штате Бихар

В июне 1981 года произошла самая масштабная в Индии и вторая в мире крупная железнодорожная катастрофа. Переполненный поезд сошел с рельсов в Бихаре и упал в реку Багмати. По некоторым данным, погибло от 500 до 800 человек, а многих пассажиров так и не удалось найти. Точная причина схода с рельсов неизвестна, среди теорий — циклон, внезапный паводок и отказ тормозов. Катастрофа заставила задуматься об усилении мер безопасности в переполненных поездах.

Столкновение поездов в Фирозабаде

В ноябре 1995 года всю страну потрясло столкновение поездов в Фирозабаде. Экспресс «Пурушоттам», следовавший из Пури в Дели, столкнулся с экспрессом «Калинди» в районе станции Фирозабад в штате Уттар-Прадеш. Авария произошла по причине ошибки связи и привела к гибели более 300 пассажиров. Инцидент подчеркнул важность внедрения современных систем сигнализации, усовершенствованных протоколов связи и тщательной подготовки железнодорожного персонала.

Железнодорожная катастрофа в Ханне

Авария в Ханне произошла 26 ноября 1998 года и до сих пор остается в памяти жителей Индии. Экспресс Джамму-Тави-Сеалдах столкнулся с экспрессом Авадх-Ассам, следовавшим в Амритсар, недалеко от станции Ханна в Пенджабе. Катастрофа унесла жизни 212 пассажиров, сотни человек были ранены. Расследование показало, что причиной несчастного случая стала человеческая ошибка и неисправность сигнальных систем. В результате общественность призвала правительство усилить меры безопасности, включая внедрение автоматических систем защиты поездов и регулярные проверки безопасности.

Столкновение поездов на станции Гайсал

2 августа 1999 года экспресс, следовавший из Гувахати в Нью-Дели, сошел с рельсов недалеко от станции Гайсал в Ассаме. Поезд столкнулся с сошедшим с рельсов товарным поездом, в результате чего несколько вагонов перевернулись и загорелись. Число погибших достигло ошеломляющей цифры — 285 человек, многие были ранены. Эта катастрофа выявила срочную необходимость проведения комплексных реформ в области безопасности, включая улучшение обслуживания путей и строгое соблюдение протоколов безопасности.

Крушение поезда в Пухраяне

Одна из последних железнодорожных катастроф произошла 20 ноября 2016 года недалеко от Пухраяна в штате Уттар-Прадеш. Экспресс Индор-Патна сошел с рельсов, в результате чего погибло около 150 человек и сотни получили ранения. Расследование показало, что причиной аварии стало разрушение путей из-за чрезмерной интенсивности движения и ненадлежащего технического обслуживания. Трагедия заставила обратить внимание на необходимость улучшения мер безопасности, модернизацию инфраструктуру и совершенствование механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации.

Несмотря на активную модернизацию индийских железных дорог, безопасность по-прежнему остается проблемой местных железных дорог. Между тем на поездах в Индии ездит более 22 миллионов человек каждый день. Эти катастрофы выявили слабые места в существующей инфраструктуре, однако только добросовестное исправление ошибок может гарантировать безопасность и спокойствие на железных дорогах страны.