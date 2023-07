Biden authorizes Pentagon to send up to 3,000 reserve forces to Europe amid the war in Ukraine Самые масштабные крушения поездов в Индии » Росія створює «мережу в’язниць» для українців Росія для утримування збирається побудувати ще десятки в’язниць для утримування як військових, так і цивільних українців — Associated Press із посиланням на урядовий документ, який агенство має в розпорядженні Видання зазначає, що тисячі українських цивільних осіб утримуються в мережі офіційних та неофіційних в’язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях, де вони зазнають тортур, психологічного насильства і навіть рабської праці. І Росія планує побудувати ще десятки таких в’язниць. AP поспілкувалося з десятками людей, серед яких 20 колишніх ув’язнених, а також колишні військовополонені, сім’ї понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, два офіцери української розвідки та урядовий переговірник. Їхні розповіді, а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами, що порушують Женевські конвенції. За даними агентства, жорстоке поводження включає неодноразові удари електричним струмом, побиття, що призводять до тріщин у черепі та переломів ребер, а також імітацію удушення.