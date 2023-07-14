Палата представників відхилила низку негативних для України поправок

У Палаті представників США було відхилено кілька поправок до оборонного бюджету на 2024 рік, які були небезпечними для України. Цю інформацію поширила посол України в США Оксана Маркарова, яку цитує видання «Європейська правда».

Згідно з повідомленням, члени Палати представників протягом багатьох годин розглядали поправки до проєкту закону «Про асигнування на потреби національної оборони на 2024 рік» (NDAA).

«Раді повідомити, що всі негативні поправки, які стосувались України, були розглянуті і відхилені», — заявила Маркарова.

Серед таких поправок були:

Поправка №105 від М.Т. Гріна, яка пропонувала виключити з закону виділення 300 мільйонів доларів США на допомогу Україні (за — 89; проти — 341);

Поправка №1206 від М. Гейтца, яка запропонувала заборонити безпекову допомогу Україні (за — 70; проти — 358);

Поправка №104 від М.Т. Гріна, яка пропонувала виключити з закону положення про створення центру передового досвіду в Україні (за — 95; проти — 332);

Поправка №472 від Р.Девідсона і М.Клауд, яка вимагала, щоб президент США узгодив з міністром оборони та державним секретарем подання звіту до Конгресу, в якому б містилась стратегія участі США у війні в Україні (за — 129; проти — 301);

Поправка №1219 від Е.Оглез, яка пропонувала виключити розділ 1224 законопроекту, що стосується продовження повноважень ленд-лізу для України (за — 71; проти — 360);

Поправка №1558 від М.Т. Гріна, М.Гейтца і Т.Массі, яка забороняла продаж або передачу касетних боєприпасів або пов’язаних з ними технологій до України (за — 147; проти — 276).

Маркарова додала, що наступним етапом будуть голосування щодо проєкту в цілому, голосування в Сенаті NDAA, конференція палат і повторне голосування. Вона також висловила подяку всім, хто проголосував проти зменшення допомоги Україні.