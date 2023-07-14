«Це було прикре непорозуміння»: Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України

Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Я думаю, що це було прикре непорозуміння з боку британського міністра Воллеса. Власне прем’єр Британії Ріші Сунак спростував слова свого міністра і публічно сказав, що він цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах», — зауважив Кулеба.

Він також наголосив, що ні в кого немає підстав звинувачувати Україну у невдячності.

«Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: чи достатньо вам передали зброї? Кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу: дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо», — заявив голова МЗС України.

За словами міністра, він не відчуває сентименту, що хтось із союзників не цінує вдячність України або її брак.

Кулеба також розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі українська делегація сиділа поруч із британською. Тоді ж міністри оборони держав домовилися про важливе військове рішення щодо зброї, на яке погодився Воллес.

«Усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба. А те, що там хтось не вважає себе Amazon… Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Хай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному: країні, яка дала один снаряд, і країні, яка дала сто тисяч снарядів. Ми їм всім вдячні», — додав міністр закордонних справ України.