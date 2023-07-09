У Зеленського пояснили повернення захисників «Азовсталі» з Турції

П’ятеро командирів з «Азовсталі» були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною — сайт президента

«За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових – захисників «Азовсталі»: командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу».

Повідомляється, що президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

«Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!» – сказав він.

На борту літака Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.

Раніше в суботу Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали «Азовсталь», а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.