У Зеленського пояснили повернення захисників «Азовсталі» з Турції

П’ятеро командирів з «Азовсталі» були повернуті в Україну у суботу за результатами переговорів із Туреччиною — сайт президента
Повідомляється, що президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.
«Вітаю вас! Ви – наші герої. Дуже радий вашому поверненню на батьківщину. Слава Україні!» – сказав він.
На борту літака Зеленський поспілкувався із захисниками «Азовсталі» та подякував за їхню мужність та стійкість.
Раніше в суботу Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються військові командири, які захищали «Азовсталь», а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.
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