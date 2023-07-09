У США розбився корпоративний літак з любителями казино

В суботу, 8 липня, у США сталась авіакатастрофа, в яку потрапив бізнес-джет. За даними Reuters, подія трапилася неподалік Френч-Веллі, приблизно в 136,79 км на південь від Лос-Анджелеса.

Офіс шерифа округу Ріверсайд повідомив, що літак був знайдений повністю вогнем охопленим на полі. На жаль, загинули шість пасажирів, аніяких відомостей про виживших не надається.

За даними веб-сайту відстеження польотів FlightAware, радарні дані свідчать про наявність лише одного бізнес-джета, який летів з Лас-Вегаса до Френч-Веллі. Літак здійснив один оберт біля поля перед посадкою.

Авіакатастрофу буде розслідувати Національна рада з безпеки на транспорті.