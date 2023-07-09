У Литві пояснили закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю

Служба охорони державного кордону Литви призупинила перетин кордону з Білоруссю в пункті пропуску «Мядінінкай» через інцидент із білоруськими прикордонниками.

Про це в коментарі агенції BNS повідомив речник VSAT Гедрюс Мішутіс, пише «Європейська правда».

Як пояснила прикордонна служба Литви, в п’ятницю ввечері литовські прикордонники перевіряли документи пасажирів рейсового автобуса Мінськ-Вільнюс і виявили в одного з пасажирів – громадянина Пакистану – підроблені румунські документи.

У таких випадках людині відмовляють у в’їзді в країну і повертають до країни походження, але, кажуть у VSAT, білоруська сторона відмовилася його прийняти

«Досі ми намагалися поговорити з ними, поінформувати про ситуацію, але вони не впускають людину, хоча зобов’язані це зробити. Він практично сидить на стіні, на (прикордонній. – ред.) лінії. Іноді лягає на асфальт», – пояснює речник литовських прикордонників Мішутіс.

Через це VSAT і ухвалила рішення зупинити рух через «Мядінінкай» в обох напрямках, підкресливши, що подібний випадок за останні кілька років відбувається втретє – і що в усіх попередніх випадках Білорусь зрештою впускала іноземців.