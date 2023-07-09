Росіяни частково повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Там, де вода відійшла досить сильно, вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням, тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями», — наголошує вона.

За словами начальниці пресцентру Сил оборони півдня, ворог комфортно себе почував на тих рубежах оборони, куди його відкинула вода після підриву Каховської ГЕС. Гуменюк також зазначила, що ті позиції були більш укріплені та розташовувалися далі від українських артилерійських сил.

З цієї причини повернення росіян на позиції, які вони займали до підриву ГЕС, відбувається «дуже неохоче». Крім того, окупанти мають складну гуманітарну ситуацію.

«Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій, і деякі лікарі діагностують це як холеру», — додала Гуменюк.