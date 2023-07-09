Фільм «Трумен» (1995) — на вихідні

Що ж — саме час подивитисьфільм про Гаррі Трумена.

Цей президент Америки побудував світовий порядок, який навіть до сих пір ніхто не зміг знести, але саме зараз ця система на грані краху.

Шановні любителі кінематографу, сьогодні наш Катрусин кінозал пропонує подивитись фільм про найвідомішого масона світу, та мого найулюбленішого президента Америки.

«Трумен»від HBO як на мене дуже непоганий фільм. Взагалі ця мережа свого часу створювала непогані історичні фільми, беручи за основу біографічні твори.

«Трумен» від 1995 року-один з них. Він описує перрід життя Гаррі Трумена від відправки на Першу Світову до фіналу політичної кра’єри.

Трумен стартував в Сенат доволі пізно, на відміну від багатьох інших політиків, та в результаті зробив для Америки та Світу набагато більше, ніж інші політики того часу. Соціальна реформа, «план Маршалла», війна за цінності в Кореї (саме цінності — я не помилився), створення «Доктрини Трумена» та власне системи безпеки НАТО. Фундамент нової світової економіки. І все це за часів Трумена.

Я особисто дуже поважаю цього політика, як ведучого архітектора системи світової рівноваги після Другої Світової.

Гаррі Сініз за рольТрумена в цьому телефільмі отримав «Золотий Глобус» і підтвердив свій рівень справжнього драматичного актора.

Бажаю вам відчути атмосферу ще «Тої старої Америки», з її історією, цінностями та лідерством. Коли ніхто в світі не міг зробити їй виклик, не відчуваючи, що відповідь буде впевненою та нищівною.