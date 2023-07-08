Україна не готова до членства в НАТО, США готові надати гарантії безпеки по моделі Ізраїлю, — Байден

Україна не готова вступити до НАТО, зараз, серед війни, і з-поміж членів Альянсу немає одностайності щодо негайного прийняття України до НАТО.

«Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю», – заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN.

Між США та Ізраїлем укладено 10-річну угоду в галузі безпеки, згідно з якою Вашингтон зобов’язується надати військову допомогу на суму 38 млрд доларів у період з 2019 по 2028 рік. При цьому Ізраїль не є членом НАТО, тому в разі військових дій країни Альянсу не зобов’язані приходити на допомогу і вплутуватися у війну.