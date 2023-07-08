Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута

Українські війська зробили значний прогрес у тактичних діях у районі Бахмута і продовжують контрнаступальні операції на трьох інших ділянках фронту, як повідомляє щоденний звіт Інституту вивчення війни — ISW

Згідно з інститутом, геолокаційні дані, опубліковані 6 липня, свідчать про те, що українські сили здобули значний успіх неподалік від Ягідного (що знаходиться на північ від Бахмута, на відстані 2 км).

Аналітики ISW також нагадують, що Генштаб ЗСУ повідомив про проведення українськими силами наступальних операцій на північ і південь від Бахмута, а генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України, заявив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Крім цього, звіт інституту повідомляє, що речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про частковий успіх українських сил в районі Кліщіївки (що знаходиться на південний захід від Бахмута) та про продовження наступальних операцій на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що Міністерство оборони Росії та інші російські джерела заявляли про проведення українськими силами наступальних операцій вздовж кордону Харківської та Луганської областей.