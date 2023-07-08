Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, — Гуменюк

Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Росіяни в глибокій обороні, вони намагаються утримати облаштовані рубежі, враховуючи, що катастрофа, яку вони спричинили, змила перший рубіж оборони. Зараз їх вогневі позиції не захищені, єдиним захистом є мирне населення, за яким вони ховаються, як за живим щитом», — сказала вона.

Гуменюк додала, що окупанти у затопленій місцевості на верхніх поверхах багатоповерхівок розташовувати кулеметні, мінометні розрахунки, щоб вести вогонь.

«Також вони намагаються маневрувати за допомогою човнів для того, щоб розвідати наміри Сил оборони. За минулу добу знищено 30 окупантів, 3 човни, 3 артилерійські великокаліберні гармати, дві одиниці автобронетехніки, один розвідувальний дрон, який долетів аж до Снігурівки. Вони намагаються зібрати інформацію, звідки їм чекати підтягування сил», — підсумувала начальниця пресцентру.