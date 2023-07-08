РФ у Бахмуті має критичне становище — британська розвідка

Українські війська продовжують успішно проводити наступальні операції в районі міста Бахмут на Донеччині, тоді як російські війська зазнають низького бойового моралу і ймовірно не мають достатньо резервів для утримання цього населеного пункту.

За даними розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії, які були опубліковані в суботу, Бахмут став місцем одних з найінтенсивніших боїв на фронті протягом останніх семи днів. Українські сили впевнено продовжують просуватись як на північ, так і на південь від міста.

Згідно з британською розвідкою, російські оборонці, ймовірно, стикаються з проблемами низького бойового моралу, відсутності єдиної команди та обмежених можливостей виявляти та уражати українську артилерію.

Зазначається, що Москва, очевидно, вважає неприйнятним політично здавати місто Бахмут українським силам, оскільки цей населений пункт має символічне значення як одне з небагатьох досягнень російських сил протягом останнього року війни. Однак британська розвідка стверджує, що ймовірно в Росії мало додаткових резервів, які можна було б виділити для цього сектору.

Місто Бахмут на Донеччині стало ареною жорсткого протистояння між українськими та російськими силами, аж пок