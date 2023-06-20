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ЗСУ знищилb за добу гелікоптер1010 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 20 червня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу  ‒ близько 221 460 (+1010) осіб,
  • танків ‒ 3997 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3888 (+23) од,
  • РСЗВ – 614 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
  • кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

Остаточні дані уточнюються.

20 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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