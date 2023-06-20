Відносини між США та Китаєм на «правильному шляху» — Байден

Президент США Джо Байден висловив переконання, що відносини між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою рухаються у правильному напрямку, і відвідування держсекретарем Ентоні Блінкеном Пекіна принесло певний прогрес. Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання щодо американо-китайських відносин, Байден зазначив: «Ми йдемо в правильному напрямку». Щодо візиту Блінкена до Китаю, президент відчуває, що досягнуто певний прогрес.

«Він (Блінкен) був там», — підкреслив американський лідер.

Байден похвалив держсекретаря за його поїздку до Пекіна, де він зустрівся з китайськими лідерами. Президент відзначив, що Блінкен виконав чудову роботу.

Нагадаємо, що 6 червня повідомлялося про намір держсекретаря США Ентоні Блінкена відвідати Китай для зустрічі з високопосадовцями, включаючи Сі Цзіньпіна. Проте через інцидент з китайською повітряною кулею в авіапросторі, відвідина була відкладена. 18 червня Блінкен все ж відправився з офіційним візитом до Пекіна, ставши першим високопоставленим дипломатом США, що відвідав Китай з 2018 року. Він провів переговори з міністром закордонних справ Цінь Ганом, де обговорювалися відносини між країнами та ситуація в Україні. Після цього Блінкен зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном.