У Повітряних силах пояснили, чому «шахеди» долітають до Львова

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода», передає «Еспресо.Захід«.

«Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», — пояснив Ігнат, відповідаючи на питання журналістки про те, чому «шахеди» долетіли аж до Львова.

Він також додав, що мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. А старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.