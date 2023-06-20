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Туристичний підводний човен для екскурсій на затонулий «Титанік» зник в Атлантичному океані

На фото: затонулий лайнер "Титанік"

Про це інформує BBC.

Скільки людей перебувало на туристичному підводному човні в момент зникнення невідомо. За інформацією берегової охорони Бостона, пошуково-рятувальна операція наразі триває.

BBC зазначає, що невеликі підводні апарати час від часу беруть туристів і експертів, щоб відвезти їх на огляд уламків «Титаніка». Такі поїздки коштують десятки тисяч доларів. Одне занурення на «Титанік», включно зі спуском і підйомом, займає близько восьми годин.

Довідково. Затонулий корабель «Титанік» знаходиться на глибині 3800 м на дні Атлантичного океану, що в приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

20 июня, 2023 | Category: Мир, Новости

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