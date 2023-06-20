Печать логотипов на термокружках в Украине



Отличный подарок на любой практически случай, это уникальная термокружка с напечатанным на ней изображением или логотипом. Такой подарок применим как друзьям, так и в офис. Заказывая печать логотипа на термокружках вы получаете отличную имиджевую рекламу, которая хорошо запоминается. Такая печать долговечна и эффектна, а варианты печати могут быть разнообразные. Убедитесь сами, просто заказав на printerio.com.ua самые разнообразные варианты печати на термокружках, включая логотипы либо другие изображения.

Как это работает

Термокружка — это вид кружки или стакана, обычно изготовленного из нержавеющей стали или пластика, который предназначен для хранения и поддержания температуры напитка. Она имеет изолирующие свойства, которые позволяют сохранять напиток горячим или холодным в течение продолжительного времени.

Печать на термокружках обычно осуществляется с помощью специальных технологий, таких как термосублимационная печать или гравировка. В случае термосублимационной печати, специальные чернила наносятся на специальную пленку, которая затем накладывается на поверхность кружки. Под воздействием тепла и давления, чернила переходят из твердого состояния в газообразное (без промежуточного жидкого состояния) и проникают в поверхность кружки, образуя яркое и долговечное изображение.

Гравировка на термокружках может осуществляться с использованием лазерных технологий. Лазерный луч точечно удаляет верхний слой материала, создавая глубокое вырезанное изображение или текст. Гравировка обычно создает более прочный и элегантный эффект, поскольку не склонна к выцветанию или стиранию.

В обоих случаях печать на термокружке может быть настраиваемой и варьироваться от простых логотипов или текста до полноцветных изображений или фотографий.

Логотип на кружке, это хорошее рекламное преимущество

Реклама логотипов на кружках имеет несколько преимуществ, которые делают ее популярным и эффективным средством продвижения: