Ніколь Кидман — «Мулен Руж»

Ну що, шановні. Ніколь Кідман 56 — нагадує наш Катрусин Кінозал.

Чудова актриса, яку я особисто запам’ятав в багатьох фільмах. Мене вразили її різні акторські роботи. Це «Догвіль» Ларса фон Трієра, «Лев», де в неї надважлива роль другого плану.

Також знаменитий серіал «Бангкок-Хілтон», який розкрив її акторський талант в повній мірі.

Та сьогодні в нас на згадку неймовірний мюзикл від 2001 року.

Це «Мулен Руж».

Шалена кількість номінацій на Оскар, інші нагороди, «Золотий Глобус» в Кідман як найкращої актриси.

Для мене «Мулен Руж» База Лурмана, це кіно «на зламі епох». Він зміг якимсь чином помітити цей «цифровий» злам, коли «постіндустріальний світ» ступив на шлях самовідтворення та самопародії. Синтетична жуйка в нескінченному дзеркалі автоповторень та симулякрів.

Баз Лурман створив фільм — антиказку, Фільм — руйнівник минулого та майбутнього на фоні нескінченного фестивалю » Кінця історії» Фукуями.

Саме в цей момент , в 2001 році закладався фундамент «кінця істрії» вже саме Фукуями, та на горизонті почав майоріти Хаттінгтон, з поверненням до питання «зіткнення цивілізацій» і тому «Мулен Руж» з Кидман від геніального База Лурмана, це прощальна ода корокій епосі гламура. насолоди та святкової рефлексії на перемогу цівілізованого світу та світу речей і речей речей.

Після 2001 року фільми почнуть змінюватися, бо світ почне робити впевнені кроки до кінця постіндустріалізму, та занепаду 2020-х.

Фільм рекомендується для аудиторії старшої 14+

Віталій Рождаєв