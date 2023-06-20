Джонсону відмовили у спецдоступі до парламенту Британії

Бориса Джонсона, колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, було позбавлено спеціального доступу до парламенту після затвердження звіту комітету з привілеїв, що виявив його брехливі заяви щодо вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії COVID-19. За повідомленням Sky News, 354 депутати проголосували за звіт, тоді як семеро були проти.

Звіт комітету стверджує, що Джонсон свідомо вводив колег в оману, роблячи коментарі про можливі зібрання для спілкування й відпочинку персоналу на Даунінг-стріт, тим часом, коли для всіх інших діяли обмеження через карантин. 118 консерваторів проголосували за звіт, 225 утрималися.

Комітет рекомендував відсторонити Джонсона від парламентської роботи на 90 днів, якби він не подав у відставку з посади депутата декілька днів тому. Також була запропонована позбавити його права доступу до парламенту як колишнього депутата, що викликало критику з боку прихильників Джонсона.

Під час дебатів декілька членів парламенту критикували поведінку Джонсона, включаючи його попередню прем’єр-міністрку Терезу Мей, яка похвалила комітет за «суворий» звіт.

Попередньо, комітет з привілеїв парламенту рекомендував відсторонити Джонсона від посади на понад 10 днів, що могло призвести до петиції про відкликання та проведення повторних виборів у його виборчому окрузі.