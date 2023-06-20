Байден збирає кошти на виборчу кампанію

Президент має намір наголошувати на законах, прийнятих Конгресом у перші два роки його перебування в Білому домі.

ВАШИНГТОН – До кінця червня президент США Джо Байден візьме участь у кількох політичних заходах щодо збору коштів для підтримки початкових етапів своєї кампанії за переобрання у 2024 році.

Цього тижня Байден збиратиме кошти на чотирьох заходах у Сан-Франциско, який є оплотом демократів на західному узбережжі США та традиційним джерелом грошей для національних лідерів партії.

Загалом у президента заплановано 20 таких заходів у найближчі два тижні.

При цьому приблизно на половині з них він з’явиться сам, а на решті виступатимуть перша леді Джілл Байден, віце-президент Камала Харріс та її чоловік Дуглас Емхофф.

Байден оголосив про висування своєї кандидатури на другий термін у квітні.

Крім Сан-Франциско, Байден також планує з’явитися на заходах зі збирання коштів у штатах Нью-Йорк, Меріленд та Іллінойс, які також є оплотами демократів.

На вихідних ключові профспілки підтримали Байдена в Пенсільванії, який вважається штатом, що вагається.

«Ми зробили багато, – заявив Байден минулого тижня. – Нам просто потрібно, щоб багато хто зрозумів, що ми це зробили, і нам треба бути чесними з людьми. Просто бути дуже чесними».

Заходи зі збору коштів припали на закінчення другого кварталу року, коли американські політики мають звітувати про кількість зібраних грошей та розкрити список головних донорів.

Тим часом республіканці планують провести перші передвиборчі дебати в серпні, але поки невідомо, скільки кандидатів буде допущено до участі.

Для цього вони повинні задовольняти вимоги Республіканської партії до мінімального рівня підтримки під час опитувань та зібраних на кампанію коштів.

За даними національних опитувань, екс-президент Дональд Трамп впевнено лідирує серед республіканців у боротьбі за висування у 2024 році. Він випереджає губернатора Флориди Рона Десантіса на 30 процентних пунктів і ще більше — решту кандидатів, яких готові підтримати не більше 5 відсотків республіканських виборців.

Серед конкурентів Трампа – його колишній віце-президент Майк Пенс, колишній посол США в ООН Ніккі Хейлі, сенатор Тім Скотт, а також колишні губернатори Кріс Крісті та Ейса Хатчінсон.

Незважаючи на лідерство в опитуваннях серед республіканців, прагнення Трампа повернутися до Білого дому, яке він поступився Байдену у 2020 році, ускладнюється пред’явленими йому двома кримінальними звинуваченнями.

Приводом для звинувачень у штаті Нью-Йорк стала виплата 130 тисяч доларів актрисі фільмів для дорослих як плата за мовчання. Крім того, Трампу пред’явлено федеральні звинувачення у зв’язку із поводженням із секретними документами після того, як він залишив посаду президента у 2021 році.

Голос Америки