NYT: Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка подарована – непридатна

Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяке подароване озброєння годиться лише на запчастини.

The New York Times із посиланням двох співрозмовників, знайомих із закупівлею озброєння в Україні, високопоставленого українського посадовця та офіційні документи уряду України

Як повідомляє NYT, згідно з офіційними документами уряду України, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які повністю або частково були не виконані.

Двоє співпрозповників видання, причетних до закупівель зброї для України, розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї зрештою були поставлені, а в інших випадках брокери повернули гроші. Один з них додав, що станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів були сплачені, в тому числі державним компаніям, за зброю, яка так і не була поставлена.

Заступник міністра оборони, який займається закупівлями озброєнь, Володимир Гаврилов заявив, що були випадки, коли Україна платила гроші, але не отримувала зброю. За його словами, цього року уряд почав аналізувати свої минулі закупівлі і виключати проблемних підрядників.

Водночас NYT зазначає, що під час такої масштабної закупівлі, як в Україні, проблеми є неминучими.

«Багато поставок від західних союзників включали сучасну зброю, таку як американські системи протиповітряної оборони, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке, в кращому випадку, потребувало капітального ремонту.