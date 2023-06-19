Блинкен: Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России

Китай заверил, что «не предоставляет и не будет предоставлять» оружие России, США ценят такой подход и не видят свидетельств, противоречащих этим заявлениям. США обратились в Китай с просьбой следить за тем, чтобы китайские компании не передавали России технологии, которые она может использовать для войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга для печати в понедельник в Пекине.

«О поставках смертоносного оружия России для применения в Украине. Мы и другие страны получили заверения от Китая, что он не оказывает и не будет оказывать летальную помощь России для применения в Украине. Мы ценим это и не видели свидетельств, противоречащих этому», – заявил главный дипломат США.

«Однако нас беспокоит, что китайские компании, возможно, предоставляют технологии, которые Россия может применять для продвижения вторжения в Украину, и мы просили китайское правительство очень пристально к этому относиться», — добавил он.

Блинкен также отметил, что США и другие страны приветствуют роль, которую Китай может сыграть в достижении «справедливого мира, основанном на принципах Устава ООН», а также важности Черноморской зерновой инициативы, которая разблокирует поставки украинского зерна через Черное море.

Блинкен находится с двухдневным визитом в Пекине и в понедельник провел встречу с президентом Китая Си Цзиньпином.

В комментарии перед встречей Си Цзиньпин одобрил «прогресс» в переговорах. «Обе стороны договорились выполнять общее видение президент Байден и я достигли на Бали. Две стороны достигли прогресса и согласия по некоторым конкретным вопросам и это очень хорошо», — сказал Си перед встречей с Блинкеном.

Блинкен стал первым госсекретарем США, проведшим встречу с президентом Китая с 2018 года.

В ходе своего визита Блинкен провозгласил политику США по отношению к Китаю как «уменьшение риска, но не разъединение». Этот принцип ранее озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего визита в Китай в прошлом месяце.

После Пекина Блинкен едет на конференцию доноров «Восстановление Украины» в Лондоне. Там, сказал главный дипломат США, он информирует союзников о том, как прошел визит.