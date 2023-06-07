Байден: США и Дания совместно противодействуют российской агрессии

«Мы работаем вместе над защитой наших ценностей, в том числе поддерживая народ Украины в их борьбе с жестокой агрессией со стороны России», – сказал Байден.

По словам американского президента, как США, так и Дания, «решают глобальные проблемы, от содействия инклюзивному экономическому росту до преодоления климатического кризиса». Байден поблагодарил Метте Фредериксен, за то, что под ее руководством Дания перешла к использованию чистой энергии.

Переговоры с Фредериксен в Овальном кабинете – первая из двух важнейших встреч Байдена на этой неделе с европейскими союзниками, на которых американский президент должен обсудить помощь Украине, включая недавнюю инициативу по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. В четверг Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

И Великобритания, и Дания играют важную роль в так называемой «коалиции истребителей» – коалиции стран, которые помогут обучить украинских лётчиков, а также, в будущем, предоставить Украине истребители F-16.

Дания с 1970-х годов приобрела несколько десятков F-16 и заявила, что открыта к возможности предоставить Украине несколько из них.

Отдельные встречи Байдена с главами ключевых союзников по НАТО призваны продемонстрировать Москве силу и сплоченность западного альянса, а также приверженность выполнению долгосрочных обязательств перед Украиной.

45-летняя Метте Фредериксен рассматривается как серьезный кандидат на пост генерального секретаря НАТО, на смену Йенсу Столтенбергу, полномочия которого истекают в сентябре этого года.

В прошлом году Метте Фредериксен стала заметна на международной арене как активный сторонник поддержки Украины в войне против России, и заслужила уважение коллег за усилия по укреплению единства западных союзников.

Эксперты считают, что основным препятствием для назначения Фредериксен на пост главы НАТО может быть то, что Дания долгое время отставала в расходах на оборону и оказалась под давлением со стороны альянса, с требованием довести военные расходы до 2% от ВВП, что является ключевой целью для стран-членов НАТО.