Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо підриву Каховської ГЕС

Про це інформує МЗС.

«Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС. Техногенний злочин РФ підтверджує високу актуальність Формули миру президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки», — йдеться в заяві.

Наголошується, що РФ матиме відшкодувати усі наслідки свого злочину.

Також Україна звернулася до країн Групи Семи та Європейського Союзу невідкладно розглянути накладення на Росію нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

«За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також залучення Механізму цивільного захисту Європейського Союзу», — додали в пресслужбі.

Раніше глава української дипломатії Дмитро Кулеба висловив своє обурення через те, що деякі західні ЗМІ розміщують російську пропаганду на одному рівні у ситуації з підривом Каховської ГЕС та натякають на можливу причетність нашої країни.

«Обурює те, що деякі ЗМІ повідомляють, що «Київ і Москва звинувачують один одного» в руйнуванні Каховської греблі. Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Україна переживає серйозну гуманітарну та екологічну кризу. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру «не все очевидно», — заявив Кулеба.

Що передувало

У понеділок, о 06:00 стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за 5 км від захопленої Нової Каховки. Внаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйновано. Укргідроенерго повідомило, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

Через це в Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, повідомили в Оперативному командуванні «Південь». Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють, ситуація відстежується.

Важливо також зазначити, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Наразі український персонал моніторить усі показники. Енергоатом стежить за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема МАГАТЕ. У разі зміни ситуації Енергоатом пообіцяв оперативно повідомити про стан справ.

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Еспресо.TV оперативно відстежує ситуацію з підривом Каховської ГЕС та веде текстовий онлайн. Актуальну інформацію читайте тут.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС — нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби: